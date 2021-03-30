В Ярославской области отремонтируют мост, который не ремонтировали 40 лет

Автомобильный мост был построен около 40 лет назад Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Борисоглебского района обратилась в суд с требованием отремонтировать мост, который соединяет берега реки Устье.

Автомобильный мост был построен около 40 лет назад и за все время эксплуатации ни разу не видел капитального ремонта. Естественно, что состояние его было далеко от идеального. Развилась коррозия, элементы конструкций ослабли, полотно и фонари уже необходимо менять. Однако администрация сельского поселения, которая является собственником сооружения, ремонт не проводила.

- Прокуратура провела проверку и по ее результатам обратилась в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность провести ремонт моста. Ростовским судом иск был удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.