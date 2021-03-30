Разговаривал о сексе: у ярославской школы задержали подозрительного пенсионера

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 29 марта, у школы в Кировском районе сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. По рассказам 15-летней школьницы, пожилой человек подошел к ней на улице и начал вести разговоры на сексуальные темы. И вроде бы даже предложил пройти в ближайший подъезд, чтобы посмотреть интимные фотографии.

Девушка сообщила о неадекватном мужчине родителям, а те позвонили в полицию.

- Задержан мужчина 1945 года рождения. Проводится проверка, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.