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Происшествия30 марта 2021 11:14

Разговаривал о сексе: у ярославской школы задержали подозрительного пенсионера

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
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Следователи проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 29 марта, у школы в Кировском районе сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. По рассказам 15-летней школьницы, пожилой человек подошел к ней на улице и начал вести разговоры на сексуальные темы. И вроде бы даже предложил пройти в ближайший подъезд, чтобы посмотреть интимные фотографии.

Девушка сообщила о неадекватном мужчине родителям, а те позвонили в полицию.

- Задержан мужчина 1945 года рождения. Проводится проверка, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ЧП