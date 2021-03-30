В Ярославле можно бесплатно сдать старые покрышки на переработку

Старые покрышки жители Ярославской области могут бесплатно сдать на полигоне «Скоково» Фото: Правительство Ярославской области

Старые покрышки жители Ярославской области могут бесплатно сдать на полигоне «Скоково». Акция пройдет с 1 апреля по 1 мая.

- Бункер будет установлен в открытом доступе, перед въездом на полигон. Отмечу, что в рамках проекта мы принимаем автомобильную резину только от физических лиц. В прошлом сезоне за время акции к нам поступило более 60 кубометров изношенных шин, - рассказал директор АО «Скоково» Константин Симонов.

Все собранные шину переработают в резиновую крошку. Ее потом будут использовать в качестве наполнителя для спортивного инвентаря или, например, в покрытии для детских площадок.

Кстати, складирование автопокрышек на обычных помойках запрещено, так как эта резина относится к отходам четвертого класса опасности. Собственник обязан сдать покрышки в специальные пункты приема, иначе его могут привлечь к административной ответственности. Штраф для нарушителей разный: от 2 тысяч для физических лиц и до 250 тысяч – для юридических.