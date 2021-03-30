В Рыбинске под колеса машин попали два пешехода: один скончался на месте

Один пешеход скончался на месте ДТП Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

29 марта в Рыбинске произошло два ДТП с участием пешеходов. Первое случилось на проспекте Генерала Батова. «Рено Логан», которым управлял 18-летний молодой человек, наехал на пешехода. Рыбинец переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

- Пешеход-мужчина 1982 года рождения нуждается в амбулаторном лечении, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Второе ДТП закончилось, к сожалению, трагически. Под колеса «Рено Флюенс» попал 32-летний мужчина. Он шел по проезжей части Окружной дороги.

«Скорая» приехала быстро, но спасти человека не получилось: рыбинец скончался.

На момент аварий оба водителя были трезвы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.