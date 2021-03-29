В Ярославле на набережной ремонтируют плитку

В Ярославле начали восстанавливать тротуарную плитку. Фото: Мэрия Ярославля

29 марта в Ярославле начали восстанавливать тротуарную плитку. Провалы нашли рядом с Стрелкой на верхнем ярусе Волжской набережной.

— После таяния снега происходит подмывание песчаного основания, из-за этого в некоторых местах плитка начинает «гулять». Такая ситуация происходит каждый год. Это особенности строительства набережной. Провал на смотровой площадки вблизи Стрелки — единственное проблемное место, — рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Медведев.

Более масштабные работы начнутся в конце апреля. Также на весенне-летний период уже подготовлено несколько бригад, которые будут следить за состоянием тротуаров и ремонтировать их.