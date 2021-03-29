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Общество29 марта 2021 18:15

МЧС предупредило ярославцев о резком ухудшении погоды

Усилится ветер, возможен дождь и гололедица
Полина Вачнадзе
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МЧС предупредило ярославцев о резком ухудшении погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня вечером, 29 марта, в Ярославской области ухудшится погода. Сотрудники МЧС опубликовали экстренное сообщение, в котором предупреждают о дождях, усилении ветра до 15 метров в секунду и гололедице на дорогах. Непогода продлится ориентировочно до 18 часов завтрашнего дня.

Прогнозируется увеличение чрезвычайных ситуаций, в том чисел – затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций.