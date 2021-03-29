МЧС предупредило ярославцев о резком ухудшении погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня вечером, 29 марта, в Ярославской области ухудшится погода. Сотрудники МЧС опубликовали экстренное сообщение, в котором предупреждают о дождях, усилении ветра до 15 метров в секунду и гололедице на дорогах. Непогода продлится ориентировочно до 18 часов завтрашнего дня.

Прогнозируется увеличение чрезвычайных ситуаций, в том чисел – затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций.