15 тысяч ярославцев подключили страховой сервис от «Ростелекома»

Изображение: ПАО «Ростелеком»

- Любое оборудование имеет гарантийный срок. Но бывает, что поломка под обычный гарантийный случай не попадает. Именно в такой ситуации поможет наш сервис. Мы заменим устройство, если оно вышло из строя из-за падения или скачка напряжения в электросети, пожара, взрыва, удара молнии или затопления соседями. Причем клиенту достаточно, просто позвонить в службу технической поддержки – аналогичное оборудование доставят на дом и установят, - сообщил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

- У меня был случай, когда роутер пострадал из-за падения – его сбросил с полки кот. Я заказал в «Ростелекоме» новый, более современный, и посчитал, что лучше подстраховаться и подключить дополнительную гарантию. Оборудование не из дешевых: не хочется потерять его из-за случайности, - рассказывает ярославец Александр Лебедев.

В компании заявляют, что заменят ярославцам вышедшие из строя модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы xPon и PLC-адаптеры, которые были приобретены или взяты в аренду.