От Атлантиды привет: Ярославль утопает в талых водах

Дети катаются на затопленной карусели в одном из дворов Ярославля. Фото: "Жесть Ярославль"

Ярославль превращается в большое море. Причем "плавает" даже центр города. Вот так, например, выглядит улица Свободы.

Улица Свободы. Фото: "Подслушано Ярославль"

Когда жители выходят из дома, то превращаются в балерин. Иначе как в припрыжку лужи не обойти.

- Какая «столица», такое и состояние дорог, - пишет Екатерина Чернецова в группе "Подслушано Ярославль".

Детским площадкам совсем не оставили шансов на существование. Все горки, карусели и качели затоплены. Вот так выглядит двор на

проспекте Фрунзе.

Двор на проспекте Фрунзе. Фото: "Подслушано в Ярославле"

- Такого не должно быть, вода должна уходить в ливневку, а не стоять во дворе, если, конечно ливневка не засорилась и там все не затоплено. Это же не дача, не лес, не поле, а городская среда с инфраструктурой, - пишет Александр Владимирович.

Даже дети не выдержали и вышли кататься на затопленных каруселях. Два мальчика отталкиваются палками от льда и раскручивают свой аттракцион, а вокруг вода да и только.

- В том отличие русских, потому мы и выживаем в наших условиях, в любой патовой ситуации можно найти положительные моменты, пишет Ирина Гусева в группе "Жесть Ярославль".