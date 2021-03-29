Ярославцы добились ремонта дороги

Недавно в сети обсуждались кадры, на которых машина провалилась в яму Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала весны ситуация на дорогах сильно усугубилась. Недавно в сети обсуждались кадры, на которых машина провалилась в яму, водитель не заметил её, подумав, что это лужа. После него это участь настигла еще не одного автомобилиста.

- На перекрестке улиц Чкалова с Добрынина подрядная организация приступит к работам по гарантии при наступлении благоприятных погодных условий», – сообщили в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.