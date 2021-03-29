В Ярославле построят дороги на улицах Чернопрудная и Строителей

В план ремонта по проекту БКД внесли коррективы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В план ремонта дорог по национальному проекту БКД внесли коррективы. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

- В план добавили крайне необходимые горожу объекты. Это строительство новых участков на двух улицах – Чернопрудной во Фрунзенском района и Строителей в Дзержинском, - пояснил глава города.

При этом он отметил, что строительство улицы Строителей займет два года, а реконструкция Мышкинского проезда перенесена на 2022 год.

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