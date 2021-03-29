В Ярославле на студента напали при входе в университет

Молодого человека ударили ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло сегодня, 29 марта, в Ярославле у юридического корпуса демидовского университета. На студента, который выходил из корпуса, напал молодой человек и ударил его ножом. Пострадавшего, 22-летнего молодого человека, госпитализировали. Нападавшего задержали очевидцы и передали его в руки приехавшие на место сотрудникам полиции и Росгвардии.

-В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Подозреваемый – житель Ярославля 1988 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД. – Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.