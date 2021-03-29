В Рыбинске сгорела водно-спасательная станция

В Рыбинске на улице Свердлова загорелась 50-летняя водо-спасательная станция. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

Утром 29 марта в Рыбинске на улице Свердлова загорелась 50-летняя водо-спасательная станция. Здание уже не используется и стоит отдельно на берегу Волги. Людей во время пожара рядом не оказалось, никто не пострадал.

- На месте происшествия работали три спецмашины. Огонь полностью охватил здание, - рассказали спасатели.

О причинах возгорания еще не известно, но рыбинцы считают, что это был поджог.

- Мое мнение и версия. Если не найдут кому выписать штраф, то скорей всего выгодный пожар, - пишет Максим Травинов в группе "Подслушано в Рыбинске".