В Ярославской области вводят ограничении на проезд большегрузов Фото: Правительство Ярославской области

С 10 апреля в Ярославской области вводятся ограничения для грузовых автомобилей. Движение будет ограничено на 42 дорогах как регионального, так и муниципального значения.

При этом ограничения не распространяются на автобусы, машины, которые перевозят продукты питания, животных, лекарства, топливо, удобрения и почту. Исключения сделаны для дорожной техники, транспорта Министерства внутренних дел РФ.

Подобные запреты вводятся в регионе дважды в год: весной и летом.

– Данная мера принимается, чтобы минимизировать повреждения дорожного полотна и обеспечить безопасность движения, – рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. – Из-за переувлажнения несущая способность дорог сокращается более чем в полтора раза.

Летом – с 15 июня по 15 августа, ограничения действуют, если дневная температура превышает 32 градуса.