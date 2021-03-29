Ярославские спортсмены стали абсолютными чемпионами России в соревнованиях по фристайлу Фото: Правительство Ярославской области

С 27 марта в Красноярске ярославские ученики школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова боролись в командных соревнованиях по фристайлу в дисциплине «акробатика – группа смешанная». Все призовые места заняли наши ребята: Анастасия Прыткова, Арсений Вагин и Павел Кротов – первое место, Любовь Никитина, Денис Сляднев и Максим Буров – второе место, на третьем месте – Есения Пантюхова, Илья Буров и Станислав Никитин.

Далее спортсменов ждут индивидуальные выступления на чемпионате России, который пройдет 31 марта.

-Мы очень гордимся успехами наших ребят и их выдающимися результатами на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Ярославская область намерена продолжать развитие фристайла, как, безусловно, одного из самых зрелищных и перспективных видов спорта, - поделился заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.