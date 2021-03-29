Тутаевское предприятие оштрафовали за загрязнение реки Рыкуши Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве ООО «Водосток» оштрафовано на 150 тысяч рублей за нарушение требований к охране водных объектов. Местные жители пожаловались на сильный запах канализации и на слив канализационных отходов в реку Рыкуша в районе домов №60 и №80 по улице Комсомольской.

Проверка показала, что у дома №80 несанкционированных сливов нет, а у дома №60 было зафиксировано поступление хозяйственно-бытовых сточных вод в реку из бетонного выпуска ливневой канализации.

- Специалистами департамента был произведен отбор пробы сточной воды из бетонного выпуска, а также отбор пробы воды из реки в месте поступления сточных вод. По результатам анализа значения концентраций по ряду загрязняющих веществ имели превышения над нормативами предельно допустимых концентраций, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

На данный момент нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Кроме того, организация должна устранить неполадки, которые привели к стоку загрязненных вод в Рыкушу.