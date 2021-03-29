В Ярославской области отменили охоту на кабанов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области отменили жеребьевку, при помощи которой охотники получали разрешения на добычу кабанов. Как пояснили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона, жеребьевку отменили из-за низкой численности кабанов. Многих пришлось ликвидировать для того, чтобы избежать распространение африканской чумы свиней в области.

Вспышка этого заболевания была зафиксирована на прошлой неделе в исправительной колонии №8 Ярославля. Распоряжением губернатора региона почти Во всех районах областного центра и рядом с ним объявлен карантин.

Уточняющую информацию можно получить в комитет по охране и использованию животного мира по адресу: Ярославль, улица Свободы, 62, 5 этаж. Телефоны: 8(4852)78-61-66, 78-62-67.