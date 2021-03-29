Свою работу начала международная детская киношкола Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целую неделю с 29 марта по 4 апреля 15 участников киношколы «Ярославский медвежонок» будут учиться создавать собственные мультфильмы. Помощниками в этом деле стали преподаватели центра анимационного творчества «Перспектива». Дети почувствуют себя настоящими творцами: займутся написанием сценария, изучат детали съемочного процесса и завершат это кино-путешествие показом своего фильма, который они создадут за неделю.

— Раньше на нашу киношколу приезжали дети из Канады, Японии, Украины, Белоруссии, Грузии и из многих других стран. В этом году, к сожалению, мы их принять не можем в связи с действием ограничительных мер. Сейчас мы будем работать с ребятами из Ярославля, проведем для них мастер-классы, поможем создать первый мультфильм. Надеемся, что киношкола принесет положительные эмоции и подарит ребятам новых друзей,- поделилась директор центра «Перспектива» Ольга Кулигина.