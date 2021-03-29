В «Водоканале» назвали причину появления провала у автовокзала в Ярославле

Яму уже огородили. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 29 марта, в ярославских пабликах появилось фотография глубокого провала. Яма появилась рядом с автовокзалом, недалеко от остановки общественного транспорта.

- Провал образовался на наших сетях. Сейчас территория огорожена, на месте работают специалисты, - пояснили в АО «Ярославльводоканал». – Грунт просел из-за резкого потепления после холодной зимы.

Как оказалось, подобное на этом месте происходит уже не в первый раз: в ноябре прошлого года была аналогичная ситуация.

- Этот портал там каждый год открывается, - пишут ярославцы.