«Город скоро под землю уйдет»: у автовокзала в Ярославле провалился асфальт

У автовокзала в Ярославле провалился асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
В Ярославле очередной провал: в местных пабликах горожане опубликовали фото ямы у автовокзала. Глубокий провал ничем не огорожен, рядом находится остановка общественного транспорта.
- Даже страшно становится, такое ощущение, что наш город скоро под землю уйдет. Такого количества ям везде Ярославль еще не видел, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Ольга Никифорова.
- Для чего нужна мэрия? Такое ощущение, что город бесхозный, - сокрушается Екатерина Близнюк.
КП-Ярославль направила фото провала в пресс-службу мэрии города. Ждем комментарии чиновников.