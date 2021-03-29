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Общество29 марта 2021 10:46

В Ярославле не нашлись покупатели на долгострой на Октябрьской площади

Никто не захотел покупать башню почти за полмиллиарда рублей
Полина Вачнадзе
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Аукцион по продаже долгостроя на Октябрьской площади признан несостоявшимся. Покупатели на башню, которая находится практически в самом центре города, не нашлись.

Здание было выставлено на аукцион почти за 477 миллионов рублей, были основания полагать, что цена вырастет. Но даже по такой стоимости желающих приобрести долгострой и довести его до ума не нашлось.

Бывший владелец здания на пересечении улиц Республиканская и Победы не смог достроить его из-за отсутствия финансов. По этой причине долгострой был изъят у хозяина через суд. Достраивать его мэрия не собиралась, в планах была продажа. Но, как мы видим, не срослось.

Далеко не с первой попытки был реализован и рынок на улице Белинского. Теперь же новый владелец планирует вложить в его реконструкцию порядка 200 миллионов рублей.