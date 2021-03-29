В Ярославской области выявлен пятый случай бешенства

Специалисты-ветеринары призывают хозяев домашних животных сделать питомцам прививки от бешенства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области с начала этого года выявлено пять случаев бешенства. Последний – в деревне Зарубино Мышкинского района. Там нашли труп бездомной собаки. Специалисты региональной ветлаборатории установили диагноз бешенство. В деревне введен карантин по этой опасной болезни.

С начала года бешенство было выявлено в Ярославском, Тутаевском, Мышкинском и Ростовском районах. Заразились лиса, енотовидная собака и три домашние собаки.

В прошлом году в регионе было зафиксировано 56 случаев бешенства у животных. Специалисты-ветеринары призывают хозяев домашних животных сделать питомцам прививки от бешенства, тем самым обезопасить и их, и себя. Диким животным в охотхозяйствах подкладывают в еду капсулы с лекарством – в прошлом году было сделано примерно 700 тысяч таким приманок.