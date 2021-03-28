В Ярославской области рухнула лестница с людьми

Под лестницей была двухметровая яма. Фото: "Подслушано в Переславле"

27 марта в Переславле-Залесском на улице Разведчика Петрова под посетителями продуктового магазина обвалилась лестница.

- Лестница обвалилась, когда на ней было 4 человека. Один провалился, еле успели вытащить! Глубина примерно два метра. Можно было убиться. Вопиющий случай, - пишут очевидцы в группе "Подслушано в Переславле".

На место происшествия быстро приехала полиция и скорая помощь. По словам очевидцев, у пострадавшей повреждена нога.