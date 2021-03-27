В Ярославской области начались подтопления

Потом в доме жительницы Тутаева. Фото: "Подслушано Тутаев"

"Гидрологическая обстановка в регионе стабильная". Об этом сообщили 24 марта на собрании в правительстве Ярославской области, заверив жителей, что паводков можно не бояться.

Но сегодня, 27 марта жительница Тутаева опубликовала в социальных сетях обращение к администрации, в котором говорит, что у нее затопило дом и ей нужна помощь.

- Вот таким образом у нас ремонтируют крыльцо. Его углубили на 20 сантиметров и теперь вся вода течет в дом, - комментирует женщина свою беду.

Талые воды разлились по всему дому. Жильцы ходят в резиновых сапогах.