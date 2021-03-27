В Ярославле продлят проспект Дзержинского

К 2025 году в Ярославле планируют соединить две большие магистрали: Дзержинский проспект и Тутаевское шоссе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2025 году в Ярославле планируют соединить две большие магистрали: Дзержинский проспект и Тутаевское шоссе. Проект начнут разрабатывать в 2023 году.

О плюсах предстоящей разработки пока что судить нельзя, но уже сейчас возникли первые неудобства. За Дзержинским рынком убрали парковку из-за будущей стройки.

- Участок от улицы Пионерская до улицы Блюхера рассматривается под строительство проспекта Дзержинского. Проект будет разрабатываться в 2023 году. Мы ожидаем, что до 2025 года, как минимум, у нас проспект Дзержинского будет идти до Тутаевского шоссе, как это было изначально по градостроительному плану»,— объяснила нововведение глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

На вопрос будет ли альтернатива парковки, глава тактично промолчала.