Ярославская страховая компания попала на миллион

Страховая компания выплатила водителю ущерб 1 миллион 260 тысяч, а он оказался виновником ДТП. Фото: УФССП по Ярославской области.

В Ростове 60-летний мужчина попал в аварию. Страховая компания выплатила ему за ущерб 1 миллион 260 тысяч . Позже выяснилось, что ДТП произошло по вине его вине.

- Страховая компания, возместившая ущерб, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании выплаченных денежных средств с виновника, которое судом было удовлетворено, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

К счастью, должник не уклонялся от уплаты и вернул деньги.