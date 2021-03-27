В Ярославской области пропали два подростка

Пропавшие девочки из Ярославской области. Фото: УМВД России по Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе пропала 16-летняя Екатерина Курындинская. 25 марта она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Рост Екатерины примерно 160 сантиметров, русые волосы, темные глаза. Была одета в черную куртку с капюшоном, капюшон внутри белого цвета, синие джинсы, замшевые полусапожки черного цвета и при себе имела черный рюкзак.

Также 19 марта в Ярославле пропала 17-летняя Любовь Ермолаева. Она ушла из дома, до сих пор о ее местоположении неизвестно.

Рост примерно 160 сантиметров, девушка плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в серую светоотражающую куртку, брюки и кроссовки черного цвета, розовую шапку, при себе имела красный рюкзак.

- Может находиться в вечернее и ночное время суток в Даниловском районе, в дневное время в Ярославле. Передвигается железнодорожным транспортом, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении девушек, то сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.