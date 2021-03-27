В Ярославле произошло два смертельных ДТП

Водитель въехал в дерево. Фото: МЧС Ярославль

26 марта в Переславском районе 66-летний мужчина попал в смертельную аварию. Водитель "Хендэ" ехал по дороге «Юрьев Польский – Переславль», но не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся деревом.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В этот же день в Рыбинском районе на дороге «Ярославль-Рыбинск» 57-летний водитель «Рено Логан» сбил 60-летнего пешехода, который шел по проезжей части. К сожалению, пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.