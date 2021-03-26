В Рыбинске двух детей сняли с отколовшейся льдины

В Рыбинске под детьми откололась льдина. Фото: Анастасия САВИНА

Детские шалость могли закончиться гибелью. В Рыбинске два 11-летних ребенка играли на Волге. Сейчас это очень опасно, ведь с наступлением оттепели лед начал таять.

- Они находились на льду Волги в районе ДК «Полет» и оказались отрезаны от берега в результате образования трещины, - рассказали в правительстве Ярославской области

Но у этой истории хороший конец. Очевидцы заметили ребят, вызвали спасателей, а те сняли их с льдины и передали полиции.