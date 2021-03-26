В Ярославской области затопило автобусную остановку

В Переславле затопило дорогу. Фото: администрация Переславля-Залесского.

26 марта в Переславле-Залесском затопило участок дороги на конечной остановке автобусов, около медсанчасти «Славич». Власти аргументировали ЧП снежной зимой и не признали, что ситуация возникла из-за плохой уборки города.

- Снежная зима привела к образованию большого количества талых вод, - сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Оказалось, что авария произошла из-за того, что засорились ливневки. Но проблему решить все-таки получилось. Вода стала уходить.