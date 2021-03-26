Начался прием заявок на участие в Международной выставке юных изобретателей – 2021

Фото: Михаил Попов

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI-2021), в которой традиционно принимают участие талантливые школьники со всей России, состоится онлайн на базе штаб-квартиры в г. Тайбэй (Тайвань). Сейчас начался прием заявок, который продлится до 30 мая 2021 года.

Многонациональное жюри IEYI-2021 дистанционно выберет лучшие изобретения. Церемония награждения золотых медалистов IEYI-2020 и 2021 пройдет в декабре в г.Тайбэей, если позволит эпидемиологическая обстановка. Участие для российских школьников бесплатное, благодаря спонсору – юридической фирме «Городисский и партнеры».

Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты от 6 до 18 лет как индивидуально, так и в составе команды до двух человек. Обязательное условие - знание английского языка не ниже уровня intermediate.

Изобретение должно соответствовать одной из 9 категорий: борьба со стихийными бедствиями, образование, развивающие технологии, продукты питания, сельское хозяйство, «зеленые» технологии, безопасность и здоровье, технологии для специальных нужд, технологии для пожилых людей, промышленный дизайн и удобные устройства для повседневных нужд. Изделие должно быть полностью безопасно (не иметь в составе взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или живых существ) и изготовлено руками ребенка.

Заявки принимаются до 30 мая 2021 на электронный адрес SmirnovaD@gorodissky.com. К письму необходимо прикрепить видео-визитку на английском языке продолжительностью не более 3-х минут. В рассказ включить: как возникла идея, какие проводились исследования, в чем особенность/новизна, каково применение, в чем коммерческая привлекательность, есть ли возможность дальнейшего развития/совершенствования.

Организатор выступления российской команды на IEYI-2021 – некоммерческая техническая ассоциация «ТехнополМосква».

Международная выставка молодых изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI) существует с 1904 года. Впервые она была проведена японским Институтом изобретений и инноваций в Токио. Впоследствии выставка стала приниматься различными странами. Организатором конкурса и ответственным за управление секретариата является Тайваньская Ассоциация Развития Творчества, по решению Международного форума содействия изобретательству (IFIP).

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры», крупнейшая российская компания по защите интеллектуальной собственности, на протяжении шести лет является организатором и спонсором участия российской команды в конкурсе IEYI. За это время под патронатом фирмы более 100 российских школьников приняли участие в конкурсе на лучшую техническую мысль, дети посетили Индонезию, Индию, Японию и Тайвань и привезли в Россию 15 золотых медалей, 24 серебряных и 33 бронзовых.