В Ярославле студенты восстановили тягач времен войны

Студенты ЯГТУ восстановили машину времен Великой Отечественной войны - тягач ЯАЗ-221 Фото: Правительство Ярославской области

Студенты ярославского технического университета восстановили машину времен Великой Отечественной войны - тягач ЯАЗ-221. Будущие инженеры собирали грузовик по чертежам Ярославского автомобильного завода. За их работой следили опытные реставраторы. Сейчас транспорт на ходу и является единственным образцом этой модели во всем мире.

– Студенты, которые участвовали в проекте, учатся на направлениях «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Двигатели внутреннего сгорания», – отметил директор проекта «ЯАЗ в строй» Юрий Колмаков. – Сборка помогает вырабатывать навыки автомастера и автомеханика. Это позволяет вузу говорить, что из его стен выпускники выходят уже настоящими инженерами.

Также к параду в честь 75-й годовщины Великой Победы восстановили еще две "катюши", починили самый массовый грузовик Советского Союза ГАЗ-51А , авторазливочную станцию и полевую кухню.