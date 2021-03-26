В Ярославле на улице 3-я Яковлевская столкнулись четыре машины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле на улице 3-я Яковлевская сегодня, 26 марта, рано утром столкнулись четыре автомобиля. После аварии трех человек пришлось увезли в больницу: 39-летнего водителя «Хендэ», 22-летнюю пассажирку этой же машины и водителя «Тойоты» - женщина 37 лет. После осмотра врачами пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Также в машине находился ребенок пяти лет. Он был в детском удерживающем устройстве. Информация о том, получил ли малыш травмы, уточняется.