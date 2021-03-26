Из-за некачественной уборки Ярославля возбуждено уголовное дело

Плохое состояние дорог стало причиной 136 ДТП

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту некачественной уборки дорог регионального центра. Произошло это после прокурорской проверки.

Такой ответ от правоохранительных органов получила ярославский общественный деятель Елена Богданова.

Во время следствия будет проверено качество содержания улично-дорожной сети и дана оценка ее состоянию. Помимо этого, следователи оценят и действия должностных лиц, которые обязаны содержать дороги Ярославля в нормативном состоянии.

По данным ГИБДД, в Ярославле с начала этого года по причине плохой уборки улиц от снега и льда произошло 136 аварий. Два человека погибли в ДТП.