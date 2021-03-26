Социальных предпринимателей научат привлекать инвестиции

В Tele2 рассказали о запуске фондом «Навстречу переменам» специальной программы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Акселерационная программа направлена на обучение социальных предпринимателей импакт-инвестированию. Проект «Навстречу импакт-инвестициям» поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, расширить свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 8 апреля на сайте программы.

Резидентами импакт-акселератора в этом году станут 18-25 человек. Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, помогающий социальным предпринимателям обеспечить устойчивое развитие и масштабирование проектов, а инвесторам – вкладывать средства в бизнес с социальной миссией. Основная задача программы – найти и поддержать устойчивые импакт-проекты, развить управленческие компетенции их лидеров и привлечь долгосрочные финансовые инвестиции.

Для развития этого направления фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow открывают набор участников акселерационной программы «Навстречу импакт-инвестициям». Соорганизаторами проекта стали Любовь Шерышева, финансист и автор идеи проекта, и Илья Зибарев, импакт-инвестор, банкир и меценат. Акселератор ориентирован на лидеров импакт-бизнеса, решающих значимые социальные и экологические проблемы. Отбор продлится до 8 апреля, а финальный список участников станет известен 28 апреля. Проект «Навстречу импакт-инвестициям» рассчитан на шесть месяцев. Он предназначен для лидеров работающего импакт-бизнеса, который уже решает ту или иную социальную проблему и имеет бизнес-модель. Участников ждет образовательная программа, менторское сопровождение, работа над бизнес-планом и подготовка к сотрудничеству с инвестором.

Финальным этапом программы станет презентация проектов инвесторам. Авторы импакт-проектов, прошедшие отбор, участвуют в проекте бесплатно. Ожидаемое число резидентов импакт-акселератора – 18-25 человек.

Принять участие в отборе могут создатели импакт-бизнеса, работающего в таких областях, как улучшение качества жизни, доступные финансы, туризм, образование, агробизнес, зеленые технологии, медицина, экология, и других социально значимых сферах, сообщает пресс-служба компании Tele2.

Добавим, что оператор поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали около 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. детей и подростков.