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Происшествия26 марта 2021 12:01

Пожар в бытовке в Ярославле: один человек выбрался, второй сгорел

Идет доследственная проверка
Полина Вачнадзе
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В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина.

ЧП произошло 25 марта днем. Произошло возгорание в металлической бытовке на улице Клубной в Ярославле. Один человек сумел выбраться из горящего помещения, второй не успел. Пострадавший сейчас находится в больнице.

- По предварительной информации, источником возгорания могла стать печь, которой мужчины отапливали бытовку. Точные причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ЧП