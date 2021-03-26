Пожар в бытовке в Ярославле: один человек выбрался, второй сгорел

В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина.

ЧП произошло 25 марта днем. Произошло возгорание в металлической бытовке на улице Клубной в Ярославле. Один человек сумел выбраться из горящего помещения, второй не успел. Пострадавший сейчас находится в больнице.

- По предварительной информации, источником возгорания могла стать печь, которой мужчины отапливали бытовку. Точные причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.