Пожар в бытовке в Ярославле: один человек выбрался, второй сгорел

В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
В Ярославле в огне погиб 50-летний мужчина.
ЧП произошло 25 марта днем. Произошло возгорание в металлической бытовке на улице Клубной в Ярославле. Один человек сумел выбраться из горящего помещения, второй не успел. Пострадавший сейчас находится в больнице.
- По предварительной информации, источником возгорания могла стать печь, которой мужчины отапливали бытовку. Точные причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.