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Происшествия26 марта 2021 10:44

Водитель пытался заплатить ярославскому гаишнику 105 тысяч рублей наличкой

Взамен тот должен был не заметить, что водитель пьян
Полина Вачнадзе
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Водитель пытался заплатить ярославскому гаишнику 105 тысяч рублей наличкой

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении жителя Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Машину, которой управлял нетрезвый водитель, остановили в поселке Борисоглебский. Сидя в патрульном автомобиле, 40-летний мужчина попытался всунуть гаишнику 105 тысяч рублей наличными за то, чтобы тот не составлял протокол. Но сотрудник инспекции оказался человеком честным: факт передачи взятки запротоколировал и сообщил о преступлении в дежурную часть.

- В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Криминал