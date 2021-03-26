Водитель пытался заплатить ярославскому гаишнику 105 тысяч рублей наличкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении жителя Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Машину, которой управлял нетрезвый водитель, остановили в поселке Борисоглебский. Сидя в патрульном автомобиле, 40-летний мужчина попытался всунуть гаишнику 105 тысяч рублей наличными за то, чтобы тот не составлял протокол. Но сотрудник инспекции оказался человеком честным: факт передачи взятки запротоколировал и сообщил о преступлении в дежурную часть.

- В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.