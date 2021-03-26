Ярославский «Локомотив» проиграл ЦСКА в пятом матче серии

Счет серии 3:2 в пользу ЦСКА. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Вчера, 25 марта, ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА со счетом 2:3.

Игра для железнодорожников не задалась как-то сразу: первые секунды матча – и шайба уже в наших воротах. Следующую тоже не пришлось долго ждать, во втором периоде снова пропустили. Ответить сопернику удалось дважды. Несмотря на все старания «Локомотива», итог встречи 3:2 не в нашу пользу.

Счет серии 3:2 в пользу ЦСКА и надежда еще остается. Следующая игра завтра, 27 марта. Хочется верить, что родные стены помогут.