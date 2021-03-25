Житель Рыбинска воспользовался чужим ноутбуком и получил срок

В июле 2019 года рыбинец получил от своей знакомой ноутбук и сотовый телефон для ремонта Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле 2019 года рыбинец получил от своей знакомой ноутбук и сотовый телефон для ремонта, а также 1000 рублей на дополнительные запчасти. Однако 31-летний мужчина воспользовался удобным положением и разобрал технику, чтобы детали использовать для ремонта других гаджетов. Деньги потерпевшей он потратил на продукты. Теперь мужчина обвиняется в присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Общий материальный ущерб составил 14 000 рублей.

-Суд назначил мужчине наказание сроком 1 год 10 месяцев лишения свободы условно, с испытатетельным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил, - пояснили в пресс-службы ярославской областной прокуратуры.