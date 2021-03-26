Волковский театр и филармония примут участие в акции «Час земли»

Волковский театр и филармония присоединятся к акции «Час земли». ФОТО: с сайта театра имени Федора Волкова

Волковский театр и филармония присоединятся к акции «Час земли», которая пройдет 27 марта в 20:30. Впервые акция прошла в 2007 года в Сиднее. Россия принимает участие в этом мероприятии с 2009 года. Каждый раз в ней участвует около 150 городов.

– Этот проект направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам планеты, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В нашем регионе «Час Земли» проводится при поддержке органов исполнительной власти. Надеемся, что вместе с учреждениями культуры в этом году к акции присоединятся и другие организации. Благодаря участию в таких проектах каждый без трудозатрат может внести свой вклад в сохранение и рациональное использование биоресурсов, что является первоочередной задачей нацпроекта «Экология».