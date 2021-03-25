Любовь зла: в Ярославской области мужчина заколол друга из-за ревности

В Ростове на улице Ватутина возник любовный треугольник Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ростове на улице Ватутина возник любовный треугольник, который мог привести к смерти одного из возлюбленных. 21 марта 34-летний ростовец из-за ревности изрезал ножом своего 33-летнего друга.

- Смерть потерпевшего не наступила благодаря оказанию ему срочной медицинской помощи, - рассказали в СКР России по Ярославской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под домашнем арестом.