В Переславле не разрешили установить антену сотовой связи на детской площадке

Местные жители занервничали, увидев спецтехнику.Фото: Администрация Переславля-Залесского

В поселке газовиков Переславля, на одной из детских площадок решили построить 30-метровую вышку сотовой связи. Местные жители занервничали, увидев спецтехнику, но руководство города заявило, что поводов для беспокойства нет.

- В этом месте на 2022 год запланировано благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подготовлено два эскиза преображения этой площадки. Какой именно дизайн-проект будет реализован, жители выберут сами путем голосования, - рассказали в администрации Переславля-Залесского.

Для вышки будут искать новое место. Благоустройство начнется с приходом хорошей погоды.