В Ярославле проснулась медведица Маша Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Символ города - 33-летняя медведица Маша, наконец почтила горожан и музейщиков своим пробуждением.

Ярославская примета гласит: если Маша проснулась, значит в город пришла весна. Погода должна радовать ярославцев весенним солнцем и теплом. Для того, чтобы пробудиться, Маша выбрала необычный день – 25 марта отмечается день работника культуры по всей стране.

К приему посетителей медведица будет готова 17 апреля. В связи с этим музей-заповедник приглашает всех желающих на праздник «День Медведя»