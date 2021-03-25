В Ярославле планируют увеличить границы нового микрорайона

идет строительство большого жилого квартала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Ярославля на территории, которая граничит с улицами Доронина, Суздальской и Пожарской, уже несколько лет идет строительство большого жилого квартала. Не так давно от застройщика в мэрию города поступило предложение увеличить границы объекта. Вплоть до границ города.

-Учитывая предложение АО «Желдорипотека» о подготовке изменений в проект межевания территории и безвозмездной передаче в муниципальную собственность, подготовить изменения в проект межевания территории, - говорится в постановлении, которое уже подписал мэр Ярославля.