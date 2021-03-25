В Рыбинске рухнул мемориал, который не простоял и трех лет

Рыбинскому мемориалу "Огонь Славы", который установили в 2019 году, требуется ремонт. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинскому мемориалу "Огонь Славы", который установили в 2019 году, требуется ремонт. Памятник не выдержал оттепели: у него разрушился бетонный слой и гранитная облицовка отошла от основной конструкции.

- В рамках договора гарантийные обязательства составляют пять лет. Средства из городского бюджета на ремонт не будут использованы. При проведении работ за подрядной организацией осуществлялся контроль, по качеству и технологии претензий не было. Однако устранить дефекты компании придется за свой счет, - сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Мемориал устанавливали осенью 2019 года. На это потратили 2,5 миллиона рублей, которые Рыбинск выиграл в конкурсе.

По словам директора подрядной организации «Азимут плюс» Сергея Махотина, работы на мемориале выполнялись качественно, поэтому на такой итог они не рассчитывали. За проведением работ следили ежедневно.

- Причину, по которой облицовка отошла, нам еще предстоит выяснить. Возможно, сыграла роль погода при установке памятника поздней осени. Также в этом году была достаточно суровая зима. Еще одной причиной могла послужить вода, которая просачивалась через швы и могла разорвать бетон. В любом случае, проведем восстановительные работы, мы напрямую заинтересованы в их качестве, - рассказал Сергей Малохин.

Сейчас мемориал обследуют специалисты. Старый облицовочный материал уже увезен на склад. Как только наступит хорошая погода, подрядная организация приступит к ремонту. Это произойдет примерно в середине апреля.