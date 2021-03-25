ООО «Транснефть – Балтика» подтвердило соответствие международным стандартам

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

В ООО «Транснефть – Балтика» завершился внешний инспекционный аудит на соответствие международным стандартам систем экологического и энергетического менеджмента, а также системы управления охраной труда. Проверка проводилась на базе Ярославского районного нефтепроводного управления.

Аудиторы независимой сертификационной организации отметили высокую результативность систем менеджмента по всем трем направлениям и достижения в области их совершенствования. Все поставленные цели в области применения систем менеджмента за 2020 год выполнены, деятельность предприятия полностью соответствует законодательным и нормативным требованиям.

Эксперты указали, что в ООО «Транснефть – Балтика» на всех этапах эксплуатации производственных объектов проведена идентификация и оценка рисков, определены значимые экологические аспекты, а также связанные с ними воздействия на окружающую среду. С помощью учебно-тренировочных занятий и других мероприятий обеспечивается готовность персонала к локализации и ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. В охранных зонах трубопроводов проводятся мероприятия по выявлению редких видов краснокнижных растений с целью их сохранения или пересадки. Положительную оценку получила работа в области воспроизводства водных биологических ресурсов - ООО «Транснефть - Балтика» осуществляет выпуск мальков рыб в водные объекты в регионах ведения деятельности.

В области энергосбережения в 2020 году достигнуты плановые показатели за счет экономии котельно-печного топлива и тепловой энергии. В сфере охраны труда отмечена работа по идентификации опасностей и оценке рисков. С работниками проводятся все предусмотренные законодательством этапы обучения безопасным методам выполнения работ, а также профилактическая работа, направленная на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

По итогам аудита было принято решение продлить действие сертификатов соответствия систем менеджмента предприятия в сфере экологического менеджмента, охраны труда и энергосбережения международным стандартам ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018, соответственно.