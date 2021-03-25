«Диктант Победы» в Ярославской области пройдет 29 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет в городах Ярославской области 29 апреля. Написать его можно будет как в онлайн-режиме на сайте диктантпобеды.рф, так и очно. Площадки собираются открыть не только в больших городах региона, но и в малых населенных пунктах.

В этом году многие вопросы диктанта будут посвящены первому году Великой Отечественной войны, первым поражениям и победах, а также и юбилеям полководцев. В этом году 125 со дня рождения исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Все задания готовят эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 из них будут на общую тематику, и пять – региональную.