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Общество25 марта 2021 14:11

В Ярославле трамвай №6 начал ходить по обычному маршруту

Проблемы с контактной сетью наконец-то устранили
Полина Вачнадзе
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В Ярославле трамвай №6 начал ходить по обычному маршруту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 25 марта трамвай №6 вновь ходит по своему обычному маршруту – от улицы Чкалова до улицы Блюхера.

Из-за проблем с контактной сетью на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Блюхера маршрут №6 временно следовал по измененной схеме: «Улица Чкалова – улица Александра Невского». Несколько дней назад сеть повредил автомобиль, который не вписался в проезд по габаритам.

Как пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, потребовалась замена четырех пересечений контактной сети. Ремонт затянутся из-за того, что некоторые запчасти пришлось заказывать.