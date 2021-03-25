В Ярославле трамвай №6 начал ходить по обычному маршруту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 25 марта трамвай №6 вновь ходит по своему обычному маршруту – от улицы Чкалова до улицы Блюхера.

Из-за проблем с контактной сетью на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Блюхера маршрут №6 временно следовал по измененной схеме: «Улица Чкалова – улица Александра Невского». Несколько дней назад сеть повредил автомобиль, который не вписался в проезд по габаритам.

Как пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, потребовалась замена четырех пересечений контактной сети. Ремонт затянутся из-за того, что некоторые запчасти пришлось заказывать.