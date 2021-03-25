В Ярославле в этом году отремонтируют дороги к больницам, садам и школам: адреса

Всего по БКД собираются привести в порядок 25 километров асфальта на 18 дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в Ярославле по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги автомобильные дороги» отремонтируют проезды к больницам, детским садам и школам.

- Для повышения безопасности движения будут обустроены пешеходные переходы, совмещенные с искусственными неровностями, установлены новые дорожные знаки и ограждения, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В план включены:

- проспект Машиностроителей,

- улица 8 Марта,

- проезд Шавырина,

- 2-ой Брагинский проезд,

- улица Красноборская,

- улица Корабельная,

- улица Дядьковская.

Всего по БКД собираются привести в порядок 25 километров асфальта на 18 дорогах.