В Ярославле осудили водителя автобуса, из-за которого пассажирка потеряла ногу

64-летний водитель автобуса признан виновным в нарушении правил дорожного движения Фото: Иван МАКЕЕВ

64-летний водитель автобуса признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Из-за этого пожилая ярославна лишилась ноги.

ДТП произошло в ноябре 2019 года на остановке «Улица Пионерская» в Ярославле. По данным следствия, водитель автобуса ЛИАЗ не закончил высадку и посадку пассажиров, оставил одну из дверей отрытой и начал отъезжать от остановки. Одна из выходящих пассажирок не удержалась и упала. Ее правую ногу зажало между колесом ЛИАЗа и бордюром. - В ходе лечения ногу пришлось ампутировать на уровне нижней трети правого бедра, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права управлять транспортом на протяжении полутора лет. Кроме того, с компании, в которой работал осужденный, взыскана компенсация морального вреда. Приговор в законную силу еще не вступил. У обеих сторон есть право и время его обжаловать.