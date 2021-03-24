Судебные пристава забрали у ярославны вечерние платья

Ярославские приставы навестили местных бизнесменов. Фото:УФССП по Ярославской области.

Ярославские приставы навестили местных бизнесменов: ярославские предприниматели уклонялись от уплаты налогов. В их число вошла ярославна – владелец магазина вечерних платьев.

- Судебные приставы наложили арест на выявленное имущество и денежные средства, находящиеся в кассе. Так, женщине, которая принципиально не желала оплачивать долг по налогам, пришлось расстаться с ассортиментом вечерних нарядов, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Предприниматель задолжала государству 28 тысяч рублей.